Réveillon e Carnaval 2014 oferecem novos atrativos

O Réveillon de Salvador deste ano, assim como o Carnaval de 2014, terá mudanças. A primeira, a festa da virada - que tradicionalmente ocorria no Farol da Barra -, acontecerá na praça Cairu, no Comércio, com a queima de fogos.

A segunda será a restruturação do circuito Osmar (Campo Grande), com encurtamento do percurso e montagem de camarotes. As novidades foram anunciadas pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, nesta quarta-feira, 27, durante a apresentação do tema e das mudanças na festa de Momo para o próximo ano.

Segundo Neto, a festa da virada de ano - que deixa de acontecer na Barra por conta das obras de requalificação da orla da capital - será realizada durante quatro dias: as festividades começam no dia 29 e seguem até o dia 1º de janeiro, com o projeto Pôr do Som, de Daniela Mercury.

O ponto alto será no dia 31, quando acontecerão shows de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Saulo e Pablo. Nos dias anteriores, a praça Cairu será palco para outras bandas. A grade de atrações, no entanto, ainda não foi divulgada.

Carnaval 2014

As mudanças serão concentradas no Campo Grande, conforme foi divulgado pela prefeitura nesta quarta. O tema É Diferente, É Carnaval de Salvador também foi confirmado oficialmente pelo prefeito, que informou que o governo fará homenagem aos 40 anos dos blocos afros nas peças publicitárias da festa.

Além disso, outra alteração ratificada foi o encurtamento do circuito Dodô, que começará no Sheraton da Bahia Hotel, com finalização do percurso na rua Chile, onde os trios farão o desarme.

"O resgate do Centro é fundamental para o Carnaval", afirmou Neto, acrescentando que "a festa será autossustentável". "O dinheiro que será gasto (R$ 28 milhões) virá dos patrocinadores", disse.

A rua Carlos Gomes ficará fora do circuito de trios, mas ganhará atividades com bandas de fanfarra, praça de alimentação e banheiros.

Outra novidade anunciada pelo prefeito é a criação de vilas segmentadas, como a da praça da Piedade. No local, será criado um camarote exclusivo para pessoas portadoras de necessidades especiais, com serviços específicos.

O largo Dois de Julho abrigará a vila da diversidade, com foco no público LGBT. Segundo Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia, o espaço é uma conquista para a comunidade gay. "É um espaço positivo de respeito à diversidade, que contará com shows", disse.

No Passeio Público, no Centro, a criançada ganhará a vila infantil, onde haverá apresentações de bandas voltadas a este público.

Afródromo

O desfile dos blocos afros está garantido, mas não no formato inicialmente proposto pelas entidades que compõem o Afródromo, que seria a criação de um quarto circuito no Comércio.

Segundo o prefeito, o projeto, que tem Carlinhos Brown como um dos líderes, desfilará no domingo, segunda e terça de Carnaval, no Campo Grande.

"Teremos dois carnavais: dos blocos (comerciais), das 12h às 18h; e dos blocos do Afródromo, das 18h30 às 22h", informou Neto, dizendo que as entidades ganharão mais visibilidade com a alteração do horário de desfile.

Brown, que esteve presente ao lançamento do Carnaval de Salvador, afirmou que gostou da mudança. "Os afros sempre estiveram no centro da cidade. Este é o nosso circuito", lembrou ele.

Ele afirmou, ainda, que conseguiu ordenar, com a prefeitura, o Campo Grande para dar vez aos afros. "Todo mundo compreendeu que o Carnaval precisa passar por este processo. E mais: o movimento Afródromo quer ter um espaço edificado, como tem o sambódromo do Rio de Janeiro, como meio de sustentação cultural", disse.

Com relação ao circuito Barra-Ondina, Neto disse que não haverá mudanças. "A primeira etapa das obras na Barra será construída no tempo estipulado e o Carnaval está garantido", informou.

