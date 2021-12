Réveillon de Salvador terá Milton Nascimento e Anitta; calendário do verão é divulgado

Em um anúncio promovido em São Paulo nesta quarta-feira, 17, a prefeitura de Salvador divulgou as atrações que vão animar o Réveillon na capital baiana. Entre os nomes confirmados no Festival da Virada Salvador estão o cantor e compositor Milton Nascimento e a cantora pop Anitta. Ivete Sangalo comandará novamente a contagem regressiva para o novo ano no dia 31. Na ocasião, também foi lançada a programação completa para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

>>Confira aqui o calendário oficial do verão de Salvador (em arquivo PDF)

Outros artistas que marcarão presença na festa são: Wesley Safadão, Simone e Simaria, Ferrugem, Luan Santana, Daniela Mercury, La Fúria, Léo Santana, Jorge e Mateus, Harmonia do Samba, Kevinho, Lincoln & Duas Medidas, Psirico, Matheus e Kauan, Xand Avião, Devinho Novaes e Bell Marques.

O Festival Virada Salvador será realizado em palco montado, pelo segundo ano consecutivo, na orla da Boca do Rio, área do antigo Aeroclube, chamado de Arena Cidade da Música, durante cinco dias, de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2019. A prefeitura informou ainda que o restante das atrações, assim como, a programação do Festival serão anunciadas nos próximos dias. Os ingressos para curtir os shows nos camarotes já estão à venda. Os valores variam entre R$ 260,00 a R$ 650,00 a inteira.

Calendário oficial do verão

E quem já está montando a sua agenda para o verão, também pode ir se preparando. A programação completa de ensaios, shows e atividades culturais que acontecem em Salvador também foi anunciada.

Em meio ao calendário, festas populares tradicionais como a de Iemanjá, além do Festival de Verão e Carnaval prometem divertir os meses de dezembro, janeiro e fevereiro dos moradores e visitantes da capital baiana.

