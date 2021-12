Réveillon de Salvador terá cinco dias e atrações como Ivete, Safadão, Gil e Alok

O réveillon de Salvador terá cinco dias (28, 29, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro) e uma grade de atrações de peso. Entre os artistas, nome como o de Ivete Sangalo, que comandará o show da virada, além de Marília Mendonça, Luan Santana, Harmonia do Samba, Léo Santana, Skank, Gilberto Gil, Wesley Safadão e DJ Alok.

O prefeito não quis revelar os dias de cada show e informou que pode divulgar mais atrações nos próximos meses. Serão mais de 70 horas de música. Além das apresentações, a virada também terá 15 minutos de show pirotécnico.

Prefeito apresentou simulação da Arena Cidade da Música (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Boca do Rio

O evento este ano será na orla da Boca do Rio, em uma área ao lado do Parque dos Ventos, em frente ao mar. O local foi batizado de Arena Cidade da Música. No ano passado, a festa de passagem do ano foi realizada na Praça Cairu, no Comércio.

Além dos palcos, o espaço terá camarote, vila gastronômica, feira de economia criativa com artesanato, arte pop e espaço kids. O Festival da Virada também terá uma área batizada de "Vila Pelô", em homenagem ao Centro Histórico.

Os shows no palco principal começam no dia 28 de dezembro e seguem até 1º de janeiro, provavelmente com a apresentação de Daniela Mercury e convidados.

Duas Medidas, Saulo, Aviões, Matheus e Kauan, Rafa e Pipo, Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Psirico, Luan Santana, Cláudia Leitte, Solagez, Marília Mendonça, Daniela Mercury, Safadão, Skank, Bell Marques, Margareth Menezes, Léo Santana, Jorge & Matheus, Daniel Vieira, Alok, Gilberto Gil, Avenida Sete e Amanda Santiago.

