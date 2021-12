Réveillon de Salvador terá 8 dias; confira a programação

São oito dias de festa, com grandes atrações da música baiana, entre eles Carlinhos Brown, Saulo, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, e participação de artistas nacionais (a exemplo de Thiaguinho, Jorge e Matheus e Vanessa da Mata) e internacional (Bob Sinclair). Esta não é a programação do Carnaval, mas sim do Réveillon de Salvador.

A grade de atrações foi divulgada pelo prefeito ACM Neto na manhã desta quinta-feira, 16, durante coletiva de imprensa no palácio Thomé de Souza. Com o slogan "Réveillon Salvador 2015: uma festa para todos os sentidos", a programação será dividida entre a Feira de São Joaquim, que terá uma edição especial da "Feira da Cidade" no dia 28, a Praça Cairu, no Comércio, que acontece de 29 de dezembro a 1º de janeiro, e o Farol da Barra, que irá receber um Festival de Jazz e Música Instrumental, de 2 a 4 de janeiro.

Segundo o prefeito, este será o maior Réveillon do País. "Nenhuma outra capital vai reunir um conjunto tão expressivo como o que vamos apresentar em Salvador", afirmou ACM Neto, que espera receber cerca de 200 mil pessoas por dia de festa.



Também participaram da coletiva o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani, o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara, e diretora de eventos da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Eliana Dumet.

Outra novidade da programação deste ano é que durante o intervalo das apresentações na Praça Cairu, haverá pocket shows de 30 minutos com artistas locais.

Além de oferecer opções de entretenimento para quem vai ficar na capital, a programação especial de ano novo faz parte de uma estratégia de divulgação e promoção de Salvador, para transformá-la em um dos principais destinos turísticos do mundo, conforme salientou ACM Neto.

Ao todo, serão investidos R$ 6 milhões em propaganda na TV aberta, mídia de bordo (revistas e ações promocionais), jornais e mídias digitais, que veicularão a campanha do Réveillon em nível nacional, durante os meses de novembro e dezembro.

"A campanha visa resgatar o potencial turístico da cidade e construir uma nova imagem de Salvador", ressaltou Bellintani.

Já o investimento para a realização da festa será de R$ 6,5 milhões, que segundo Bellintani, terá 70% da verba proveniente da iniciativa privada, por meio de patrocínios.

Festival de Jazz e Música Instrumental



Diferente do que será apresentado na programação na Praça Cairu, o Réveillon da Barra dará espaço para o jazz e a música instrumental. Serão três dias de shows com atrações como Grupo Garagem, Hamilton de Holanda, Wagner Tiso e a Osba, Yamandu Costa, Hermeto Pascoal.



O encerramento do Réveillon de Salvador, no domingo, 4, será ao som do grupo Metais e a percussões da Neojibá, Ed Motta e Letieres Leite e Orquestra Rumpilezz.



Além das atrações principais, outros 45 artistas também se apresentarão para o público, com espetáculos de música instrumental, teatro, dança e circo.

Feira na Feira

A edição especial da "Feira da Cidade", que acontece no dia 28, foi intitulada "Feira na Feira". Além de levar a gastronomia para a tradicional Feira de São Joaquim, no bairro da Calçada, o evento ainda contará com a apresentação do cantor pernambucano Otto e da banda Baiana System. A programação ainda conta com barracas de antiguidade, manufaturas, artes visuais, entre outras.



A Feira da Cidade também estará sendo realizada todos os dias da programação de Réveillon, desde a abertura na Feira de Saão Joaquim até os quatro dias na Praça Cairu, e os três dias na Barra, repetindo a experiência de eventos anteriores.

