Réveillon de Salvador será no Comércio com Caetano e Gil

O prefeito ACM Neto acaba de confirmar, em evento para divulgação das mudanças e programação do Carnaval 2014, que a festa de Réveillon de Salvador será celebrada na Praça Cairu, no Mercado Modelo, região do Comércio da capital baiana.

O evento do novo ano acontecerá de 29 de dezembro a 1º de janeiro, com shows de Caetano Velloso, Gilberto Gil, Saulo, Pablo e Daniela Mercury.

Durante os dias de festa, terá shows de várias bandas de pagode, axé e sertanejo. No dia 31, sobem ao palco Caetano, Gil, Pablo e Saulo. No dia 1º, com o projeto Pôr do Som, que também acontecerá no mesmo local, Daniela comandará a festa.

