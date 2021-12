Réveillon da Barra está confirmado com shows e fogos

O presidente da Empresa de Turismo S.A. (Saltur), órgão municipal responsável pelo réveillon da capital baiana, Jonga Cunha, confirmou, nesta terça-feira, 11, que a festa da passagem de ano contará com shows e queima de fogos na Barra. Os fogos de artíficio serão garantidos com verba do governo do Estado, de acordo com Cunha, em torno de R$ 750 mil. Brown está liderando a captação de recursos para montagem do palco e para trazer outras atrações. Cunha não informou o valor total de patrocínio e nem quem será o patrocinador da festa.

A montagem do palco também é importante porque no dia 1º acontece a 13ª edição do Projeto Pôr do Som, com a cantora Daniela Mercury. Pela primeira vez, o show do primeiro dia do ano será transmitido ao vivo pelo canal fechado Multishow. "Vamos promover uma das maiores festas de réveillon da cidade e quero contar com a ajuda da população", disse Brown.

A informação foi dada durante o encontro "Boas Vindas ao Prefeito Eleito de Salvador", realizado, nesta tarde, pela Associação Brasileira de Entretenimento, seção Bahia (Abre-BA ), no Hotel Othon, em Ondina, e conta com a participação de artistas como Carlinhos Brown, Xanddy, Manno Góes, Durval Lelys e Bell Marques.

