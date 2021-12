Reunião termina sem acordo e Sindicato dos Rodoviários mantém estado de greve

A rodada de negociação entre representantes dos sindicatos dos Rodoviários e das Empresas de Transportes e Passageiros (Setps), que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 17, terminou sem acordo.

Segundo Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, as entidades até entraram em acordo em relação ao pagamento atrasado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), à gratificação paga aos trabalhadores durante Carnaval, e às horas trabalhadas durante o período da festa. Porém, a questão não foi definida na reunião desta sexta por conta do impasse no pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Segundo Jorge Castro, diretor do Setps, a categoria patronal não apresentou nenhuma proposta de PLR porque as empresas não têm condições de fazer o pagamento no momento.

"Não fizemos essa oferta porque as metas que combinamos em 2016 não foram alcançadas pelo rodoviáris. Por isso não poderemos pagar", alegou Castro. Segundo as duas partes, não há data marcada para uma nova reunião.

Greve

A categoria dos rodoviários decretou estado de greve nesta terça-feira, 14, pouco menos de uma semana antes do início do carnaval. A intenção é iniciar o movimento paredista na próxima quarta-feira, 22, primeiro dia do evento.

