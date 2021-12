Reunião no MP discute como reverter nova Lei do Silêncio

Integrantes do Ministério Público do Estado da Bahia se reúnem nesta sexta-feira, 10, com membros de instituições jurídicas e de saúde para discutir estratégias de reversão da nova Lei do Silêncio. A reunião ocorre às 9h na sede do MP, em Nazaré. A lei entrou em vigor no dia 7, mas tem 60 dias para ser regulamentada.

A normatização, de autoria dos nove vereadores que compõem a Comissão do Carnaval de Salvador, aumenta o nível sonoro máximo de 60 decibéis (dB) para 85 dB - das 22h às 7h - e de 70 dB para 110 dB - das 7h às 22h.

Aprovada pelo prefeito ACM Neto (DEM) e publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira, a Lei nº 8.675/2014 permite 110 dB na Fonte Nova, no Pelourinho, no Parque de Exposições e no trecho da orla do Rio Vermelho, entre a praia da Paciência e a praça Colombo.

Além das zonas autorizadas, a norma aceita os 110 dB em toda a cidade 25 dias antes e 10 depois do Carnaval. E também nos 15 dias que antecedem o São João e nos dez dias posteriores.

São também esperados para a reunião de hoje membros da Ordem dos Advogados do Brasil/Seção Bahia, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, da Associação Bahiana de Medicina, do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia e do Fórum A Cidade Também é Nossa.

Polêmica

A validação da lei gerou polêmica entre especialistas e músicos. Para membros do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) a decisão não favorece a população baiana e traz malefícios à saúde.

Já membros do Sindicato dos Músicos da Bahia consideram a aprovação um avanço importante para o movimento cultural da cidade. "Foram seis anos de debates e negociações com o Legislativo municipal, agora deixamos de ser ilegais porque todos os eventos ultrapassam 70 dB", afirma o diretor de Relações Institucionais da organização, Sidney Zapatta.

Segundo Otávio Marambaia, do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, a antiga lei já previa exceções para grandes festejos. "O ideal era que os empresários investissem em tecnologias para vedar o som que vaza de seus eventos e essas inovações já existem. Eles estão preocupados só com os lucros e quem sofre são moradores do entorno desses locais", critica Marambaia.

O integrante do Cremeb, que também dirige a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia na Bahia, ressalta que a mudança na lei pode comprometer a saúde das pessoas. "A exposição a um som de 110 dB pode causar problemas auditivos e de concentração, pode provocar estresse, irritabilidade, perda de sono e até piorar o quadro de pacientes que sofrem com doenças cardiovasculares", explica Marambaia.

A antiga Lei do Silêncio (5.354/1998) estabelecia que, entre 22h e 7h, o volume máximo permitido era de 60 dB, e no intervalo de 7h e 22h era de 70 dB.

Discussões

De acordo com o Cremeb, membros da organização solicitaram uma audiência com o prefeito ACM Neto desde 8 de setembro , porém o pedido não foi atendido.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) afirma que o pedido não foi acatado devido à agenda do prefeito. Mas se coloca à disposição para discussões em relação à nova lei.

"Vale ressaltar que a nova lei não é válida para toda a cidade. Ela estabelece eventos específicos em áreas específicas. A Sucom tem um cuidado muito grande com os limites do som e estamos abertos para análises a respeito da lei", declara o superintendente da Sucom, Sílvio Pinheiro.

O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Sérgio Mendes, promete levar adiante as análises que envolvem também o impactos ambientais. "Não tenho dúvidas de que essa lei precisa ser revista. Não podemos ser tão flexíveis", destaca.

A ideia central do grupo de reivindicadores é desenvolver um plano de discussões para dialogar com a população e com a Prefeitura Municipal do Salvador.

adblock ativo