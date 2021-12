Reunião entre rodoviários e prefeitura reduz chance de greve

O prefeito ACM Neto pediu para que os rodoviários aguardem até a quarta-feira, 23, para uma possível contraproposta dos empresários afim de evitar uma possível greve da categoria. Na tarde desta segunda-feira, 21, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado da Bahia (Sintroba) se reuniram com o prefeito ACM Neto e o Secretário de Mobilidade, Fábio Mota, na sede do governo municipal onde uma proposta foi definida pela categoria, que já paralisou as atividades por quatro horas na última quarta-feira, 16.

Na reunião, os rodoviários mencionaram a possibilidade de haver um pagamento de uma espécie de "bônus" ainda em 2015 pelos empresários. O diretor de comunicação do Sintroba, Daniel Mota, explicou como funcionaria este processo. "Queremos que os empresários aceitem o pagamento de uma bonificação ainda em 2015, mas fora dos moldes da PLR", afirmou.

Neto designou o secretário Fábio Mota para intermediar a proposta decidida na reunião e levar o que ficou decidido aos empresários nesta terça-feira, 22. O titular da pasta de Mobilidade destacou avanços no encontro. "Foi uma reunião positiva e amanhã iremos nos reunir com os empresários. A prefeitura só está mediando este processo para garantir que não teremos greve na cidade de Salvador", disse Fábio. Sobre uma possível contraproposta do empresariado, o secretário diz que o contato será feito diretamente entre os sindicatos.

Ainda segundo Daniel Mota, os rodoviários irão aguardar a decisão dos patrões mas não descarta uma possível greve. "Aceitamos esse tempo como uma demonstração de compreensão negocial. Não receberemos a proposta deles [patrões] com radicalismo. Mas, se a contraproposta não for do agrado da categoria, poderemos pensar sim em um indicativo de greve", afirmou.

Um dos motivos da briga entre rodoviários e patrões, a Participação nos Lucros e Rendimentos (PLR), foi uma das propostas aceitas pelos empresários afim de acabar a greve do mês de maio deste ano.

A categoria diz que o pagamento deveria ter sido feito ainda em 2015, mas o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS) afirma que as empresas não podem fazê-lo, pois, necessitam fechar o balanço do ano e passar por auditoria.

