Reunião entre rodoviários e patrões acaba sem acordo

A reunião entre rodoviários e patrões, realizada nesta sexta-feira, 15, terminou sem acordo. O encontro foi mediado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE/BA).

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia informou que a proposta de reajuste salarial apresentada pelo patronato de 6,42%, foi muito abaixo do pedido pela categoria, 20%.

Um novo encontro foi agendado para segunda-feira, 18, às 8h, também na sede da Superintendência, na avenida Sete de Setembro.

Estiveram na reunião desta sexta, além do Sindicato dos Rodoviários, os sindicatos que representam os empresários, Sindicato das Empresas de Transporte de Fretamento e Turismo do Estado da Bahia (SINFRETE), Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Passageiros do Estado da Bahia (SINTRAN) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (SETPS).

Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, confirmou que a decisão de iniciar a greve no dia 20 de maio está mantida.

Reivindicação

Os rodoviários decidiram parar após um impasse com os empresários. Eles se reuniram em encontro com conciliação do Ministério Público do Trabalho (MPT) na quarta, 13, mas não conseguiram entrar em acordo.

A categoria pede reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.

O MPT propõe ganho real de 2,5% acima da inflação no ano e redução do valor descontado dos funcionários para o plano de saúde, dos atuais R$ 27 para R$ 13,50.

De acordo com Jorge Castro, do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Steps), a prioridade é a negociação do salário, já que se forem atendidas todas as reinvidicações dos rodoviários será gerado um aumento de 62% no custo das empresas.

adblock ativo