Reunião entre rodoviários e empresários termina sem acordo

Os representantes do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia se reuniram nesta terça-feira, 21, com os empresários do setor de transporte urbano, e as partes não entraram em acordo. Os patrões mantiveram a proposta de reajuste de 3,21% anteriormente apresentada, enquanto a categoria reivindica 15%.

Dentre outras solicitações do sindicato, estão também a redução da carga horária para 6 horas diárias, ticket-refeição de R$ 15 durante 30 dias no mês e durante as férias, assistência médica e odontológica para titulares e dependentes paga pelos patrões, gratificação de Carnaval, fim da cobrança de avarias, fim das terceirizações e da dupla função e a contratação de mulheres.

Durante a tarde desta terça, a categoria se reúne com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário da Bahia (Abemtro). Na quarta-feira, 22, está programada uma assembleia geral no Sindicato dos Eletricitários (Sinergia) para avaliar as negociações e discutir os rumos da campanha salarial.

Uma nova rodada de negociação com o Setps está agendada para a próxima terça-feira, 28. O presidente do sindicato, Hélio Ferreira, já sinalizou que, caso não haja acordo, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado.

