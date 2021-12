Reunião entre professores e governo ocorre semana que vem

Após o protesto realizado pelos professores da rede estadual de ensino na manhã desta quarta-feira, 3, o governo do Estado resolveu marcar uma reunião com a categoria para dialogar sobre a Lei do Piso Salarial, que segundo os professores não está sendo cumprida.

O encontro será na próxima quarta, 10, no prédio da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), a partir das 16h, e vai contar com a presença de representantes do governo e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB).

Como forma de protesto à falta de diálogo com o governo e ao descumprimento da Lei do Piso Salarial, os professores da rede estadual não compareceram as escolas de Salvador e do interior nesta quarta.

Na ocasião, a categoria realizou um protesto na Praça da Piedade com o objetivo de conscientizar a população sobre o descumprimento do acordo. "O governo ainda não sentou conosco para discutir o que vai negociar, a paralisação de hoje (quarta-feira) aconteceu por causa dessa falta de diálogo", afirma o coordenador da APLB, Rui Costa.

A decisão de parar as atividades foi tomada durante a assembleia realizada pela APLB, no dia 18 de setembro De acordo com a categoria, o secretário de educação suspende arbitrariamente todas as licenças prêmios dos professores em regência de classe, o que segundo eles, revoltou professores de todo o Estado.

De acordo com o governo, além dos 6,5% concedidos em janeiro a todos os servidores públicos, o Estado se propõe a conceder, aos professores licenciados, promoção por meio de curso, com ganho real de 7% este ano e mais 7% no início de 2013. A proposta é baseada na capacidade financeira do Estado, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

adblock ativo