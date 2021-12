Reunião debate cobrança aos funcionários de lojas

A primeira audiência do processo de mediação convocada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) para discutir a cobrança por estacionamento a funcionários de lojas e demais estabelecimentos em sete shoppings da capital baiana foi realizada na tarde desta terça-feira, 14.

A procuradora Cleonice Moreira, responsável pelo caso, considerou o encontro "positivo" e informou que os centros comerciais se comprometeram a discutir entre eles a possibilidade de apresentação de uma proposta sobre a questão.

Um novo encontro entre lojistas, sindicatos das categorias e os shoppings ficou agendado para o próximo dia 28, às 14h, na sede do MPT (Corredor da Vitória).

O encontro reuniu representantes dos sete estabelecimentos que iniciaram a cobrança pelo uso das vagas privadas no último dia 22 de junho, associações de lojistas e o Sindicato dos Comerciários de Salvador, principal categoria afetada pela extensão da cobrança aos funcionários.

A estratégia do MPT foi ouvir de cada representante as impressões sobre a questão e, em seguida, ponderar que o órgão tem informações de que em outros estados funcionários não estão pagando pelas vagas, na maioria dos shoppings, e que isso representa uma tendência da Justiça do Trabalho em caso de ação judicial contra a mudança no contrato de trabalho, em função do "início abrupto" do pagamento pelas vagas.

Além da procuradora Cleonice Moreira, também participaram da reunião o procurador-chefe do MPT na Bahia, Alberto Balazeiro, e os procuradores Pedro Lino de Carvalho Júnior, Pacífico Rocha e Bernardo Guimarães.

Lino Júnior ponderou que "o acordo é sempre a melhor solução, porque se nós ajuizarmos ações na Justiça podemos ganhar ou perder, e aqui na mesa todos podem ser contemplados".

O procurador Bernardo Guimarães destacou que "os shoppings deveriam analisar com calma a situação e colher dados que possam balizar um acordo, como número de vagas que cada estabelecimento precisaria reservar para atender à demanda de trabalhadores que usam veículos próprios para ir até os centros comerciais. Com esses dados será mais fácil negociar".

Os procuradores ouviram relatos que indicam situações diversas em cada estabelecimento em relação ao número de vagas e a demanda por parte de comerciários, além de procedimentos que atenuariam a cobrança estendida a trabalhadores.

São ações como a concessão de credenciais de gratuidade e a criação de sistemas de mensalista. Eles solicitaram que os shoppings avaliem entre si a possibilidade de fechar acordo que permita a isenção da taxa aos funcionários dos estabelecimentos comerciais, de serviços e bancários ou mesmo que possam estabelecer valores menores.

A reunião teve representantes, além do Sindicato dos Comerciários, do Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte Shopping, Center Lapa, Shopping Barra, Shopping da Bahia e Piedade e de diversas associações de lojistas.

