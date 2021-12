Reunião com professores municipais termina sem acordo

Carro de som, banda de fanfarra e apito na área externa do Anexo 2 da Secretaria de Educação marcaram o encontro dos educadores da rede municipal e o Secretário Municipal de Educação, João Carlos Barcelar, na manhã desta sexta-feira, 12, mas terminou sem acordo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Rui Oliveira, o secretário apresentou a mesma proposta de 2% no mês de maio e 5,97% em novembro deste ano, que já havia sido rejeitada pelos professores.

Durante o encontro, outros pontos como reajuste salarial, mudança de referência, condições de trabalho e Plano de Carreira também foram tratados. Segundo o presidente, o secretário apresentou algumas mudanças com relação aos meses dos reajustes, mas só será oficializada qualquer alteração na próxima reunião com os educadores, no Auditório da APLB, às 9h desta segunda, 15.

Outra assembleia está marcada para as 14h no Ginásio dos Bancários, nos aflitos, na próxima terça, 16.

adblock ativo