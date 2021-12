Reunião com Ebal evita protesto dos comerciantes da Ceasa

A reunião que aconteceu nesta segunda-feira, 16, entre os permissionários da Ceasa do Rio Vermelho e o presidente da Ebal, Gustavo Valente, terminou sem definição.

Os comerciantes ameaçaram fechar as portas e protestar na sede da Ebal, no Ogunjá, devido a cobrança de R$ 5 no estacionamento da Ceasa e também do preço cobrado pela concessão dos boxes. A manifestação acabou sendo cancelada.

Ficou acordado que nesta terça-feira, 17, os permissionários se reunirão para elaborar a pauta de reivindicações e na próxima segunda-feira, 23, já está marcado um novo encontro com a Ebal.

