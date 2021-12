Retrospectiva: confira os fatos que marcaram o ano de 2017

Como foi o ano para você? O Portal A TARDE relembra os fatos que marcaram a Bahia, o Brasil e o mundo em 2017, além dos assuntos que ganharam destaque nos esportes, na política e na área do entretenimento.

Entre os acontecimentos que geraram comoção nacional está a tragédia com a lancha Cavalo Marinho, que naufragou na Baía de Todos-os-Santos durante a travessia Mar Grande-Salvador, deixando 19 mortos. Outro caso que movimentou as discussões dos soteropolitanos no final do ano foi o julgamento da médica Kátia Vargas, absolvida da morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Dias em um acidente de trânsito ocorrido em 2013.

O ano também registrou a ampliação da Linha 2 do metrô de Salvador até a Estação Mussurunga e a prisão de cinco integrantes da extinta banda New Hit, acusados do estupro de duas adolescentes em 2012, na cidade de Ruy Barbosa.

No Brasil, dois casos chamaram a atenção: em Minas Gerais, cinco crianças e uma professora de uma creche morreram em um incêndio provocado pelo segurança da instituição. Já em Goiânia, um adolescente de 14 anos atirou dentro de um colégio de classe média, matando dois alunos e ferindo outros quatro.

Algumas tragédias também marcaram o mundo, entre elas o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos em Las Vegas, e o atentado na Somália, com mais de 350 mortos. No resto do planeta, mais de 74 países foram alvos de ciberataques que também afetaram empresas e órgãos públicos brasileiros, como o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia e o INSS.

Na política, um dos assuntos mais comentados foi a descoberta dos R$ 51 milhões em um “bunker” ligado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. A quantia foi localizada em um apartamento na Graça, em Salvador, durante uma operação da Polícia Federal.

Em âmbito nacional, duas questões relacionadas a trabalho causaram polêmica: a aprovação da Reforma Trabalhista e a declaração da ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, de que o salário de R$ 33,7 mil (teto constitucional) pode ser comparado ao trabalho escravo.

Nos esportes, 2017 começou movimentado para os times baianos – o Vitória foi campeão baiano e o Bahia levou a Copa do Nordeste – e terminou com fortes emoções para ambos os lados – enquanto o tricolor chegou perto da Libertadores, conquistando a classificação para a Copa Sul-Americana, o rubro-negro escapou por pouco do rebaixamento, mas se manteve na Série A. Já a Juazeirense fez história ao se classificar para a série C.

Na cultura, o show do ex-beatle Paul McCartney balançou as estruturas da Arena Fonte Nova, na capital baiana, atraindo mais de 50 mil fãs de Salvador e outras cidades brasileiras. Já o filme baiano Café com Canela foi premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais importantes do país. Na música, o destaque foi para a cantora Ivete Sangalo, que anunciou a gravidez de gêmeas e, consequentemente, a ausência no Carnaval de 2018.

