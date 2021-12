Retorno para Salvador pelo mar tem fluxo intenso nesta 2ª

O movimento de retorno para a cidade continua intenso na manhã desta segunda-feira, 18, pelo ferryboat. Segundo a assessoria da Internacional Marítima, que administra o sistema, o tempo de espera para pedestre chega a 20 minutos. Para carro, a fila de embarque tem espera de 40 minutos.

Ao longo do dia, ainda de acordo com a administradora do ferry, cinco embarcações vão operar de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para Salvador. São elas: Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro e os duplos Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior.

No Terminal Náutico, na Ilha de Vera Cruz, o movimento também é intenso após o feriadão da Proclamação da República, iniciado na sexta, 15. Há longas filas de passeiros com destino à capital baiana.

Para atender a demanda, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) reforça o número de embarcações, que saem de 10 em 10 minutos da ilha com destino ao terminal do Comércio, em Salvador. A estimativa é de que 12 mil pessoas retornem para capital até o final do dia.

adblock ativo