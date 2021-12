Retorno para Salvador está tranquilo nesta quinta-feira

O retorno para Salvador, no início da manhã desta quinta-feira, 25, é tranquilo na BR-324 e nos terminais do ferry em São Joaquim e em Bom Despacho, depois do término do feriado de São João.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há pontos de retenção nos dois sentidos da rodovia, mesmo com a chuva que atinge a cidade.

Quem preferiu retornar para capital pelo ferryboat, a Internacional Travessias Salvador informa que o movimento de passageiros nos terminais também é tranquilo. As embarcações operaram durante toda a madrugada, evitando que houvesse aglomeração de passageiros nesta manhã.

Ainda de acordo com a assessoria do sistema, as viagens acontecem a cada uma hora. Caso o fluxo de passageiros aumente, as travessias irão acontecer em hora extra.

Operam nesta manhã, os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Ana Nery, Maria Bethânia, Agenor e Juracy Magalhães. A embarcação Dorival Caymmi está na reserva, caso a demanda de passageiros aumente.

