Retorno para Salvador é intenso pela lancha

Com a aproximação do fim do Carnaval, aumenta o movimento de retorno à cidade nesta terça-feira, 12. O fluxo é intenso desde às 6h30 no Terminal Hidroviário de Vera Cruz na Ilha de Itaparica, de onde saem as lanchas para Salvador. Treze embarcações estão operando com saídas a cada 15 minutos, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O sistema funciona até às 20 horas, mas esse horário pode ser estendido caso haja demanda, conforme a entidade.

