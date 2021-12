Retorno para Salvador ainda é intenso nesta segunda

O movimento de retorno para Salvador após os festejos de São João ainda é intenso na manhã desta segunda-feira, 28, pela Rodoviária, estradas que cortam a Bahia e sistema ferryboat. Nesta manhã, os passageiros que chegam do interior baiano de ônibus lotam o Terminal Rodoviário e formam fila para pegar um táxi ou seguir para casa no transporte coletivo urbano. A previsão da Agerba é que cerca de 60 mil pessoas utilizem a Rodoviária entre este domingo, 27, e esta segunda, 28.

Passageiros na rodoviária aguardam táxi para voltar para casa

Nas estradas, o fluxo também é intenso por conta de quem prolongou o feriadão em razão do jogo do Brasil e só retorna para Salvador nesta segunda, de acordo com as Polícias Rodoviária Estadual (PRE) e Federal (PRF). A estimativa é que cerca de 130 mil veículos circularam pelas rodovias baianas no São João.



O movimento no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, foi grande neste domingo, 27, mas continua intenso nesta segunda. Apesar da circulação de veículos saindo do Terminal de São Joaquim, no Comércio, em Salvador, o trânsito está tranquilo nas imediações do ferry, de acordo com a Transalvador.

