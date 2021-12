Retorno dos moradores é adiado no Itaigara

Previsto para acontecer nesta segunda-feira, 6, o retorno dos moradores ao Residencial Priscila Prado, no bairro do Itaigara, não ocorreu. O adiamento foi causado devido a questões burocráticas.

A assessoria de comunicação da Clínica de Atendimento à Mulher (CAM) informou que a obra de estabilização da encosta já foi concluída e o documento solicitado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), com informações sobre como a obra de reparo foi feita, já foi encaminhado ao órgão.

Procurada, a assessoria da Codesal informou que o documento ainda não foi oficialmente entregue. Ainda nesta segunda, a equipe de reportagem flagrou um engenheiro e um arquiteto contratados pela CAM no local. Segundo os profissionais, uma última vistoria estava sendo realizada na área.

Incidente

No último dia 30, os condôminos do edifício Residencial Priscila Prado tiveram que deixar suas casas, após um deslizamento de terra no fundo do imóvel, causado pelas fortes chuvas que atingiram a capital naquela semana.

No local do ocorrido, funcionava um estacionamento particular do Centro de Atendimento à Mulher (CAM). Na ocasião, o proprietário do terreno chegou a ser notificado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) para recuperar o muro destruído.

Além de soterrar três veículos, o incidente deixou exposta toda a estrutura de sustentação do residencial Priscila Prado, levando a retirada dos moradores pela Codesal como medida preventiva. O prédio não apresenta rachaduras nem corre risco de desmoronamento.

Os moradores entregaram o projeto estrutural da edificação ao órgão, mas o documento não identificava se a fundação estava de acordo com as normas técnicas exigidas pela Codesal.

Ao todo, onze famílias tiveram que sair do prédio. Todas foram assistidas pela CAM e hospedadas no hotel Fiesta, também localizado no Itaigara.

Morador do residencial há pouco mais de três anos, Anderson Leal, 35 anos, lamenta não ter voltado para casa. "Apesar de estarmos bem instalados, é um transtorno muito grande. Queríamos mesmo é estar em nossas casas", disse.

