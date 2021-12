Retorno do feriado é tranquilo nos acessos à capital

Quem estiver pensando em retornar para Salvador ou para o interior na manhã deste domingo, 5, encontrará um bom cenário: estradas com movimento tranquilo, sistema ferryboat sem grande fluxo e trânsito na capital fluindo sem intervenções. A previsão é de que o movimento fique intenso a partir do meio dia.

Para quem pretende pegar a estrada, a assessoria de comunicação da Concessionária ViaBahia divulgou, em nota, que o tráfego flui sem dificuldades em toda BR-324 nesta manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve registro de acidentes nas BAs e o fluxo de veículos é tranquilo. A previsão é para que só depois do meio dia as estradas passem a ficar movimentadas.

Os usuários dos sistemas ferryboat e catamarã também não encontram dificuldade, até o momento, para embarcar.

Conforme informou a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, o movimento é tranquilo no terminal de São Joaquim. No terminal de Bom Despacho o movimento começa a intensificar, mas não há registro de filas.

Estão em operação os ferries Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Agenor Gordilho. Os ferries Ivete Sangalo e Juracy Magalhães Júnior devem ser incorporados à operação de acordo com a necessidade.

Ainda segundo a Internacional Travessias, até o próxima terça-feira, 7, o sistema funcionará dentro da operação especial de Semana Santa.

Para quem pretende usar o sistema de travessia Salvador-Mar Grande, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa que o movimento de retorno é moderado, sem filas e com embarque imediato. No sentido Mar Grande para a capital, a travessia está parada desde as 9h30 e só retornará às 11h, por conta da maré baixa. O fluxo também é tranquilo para quem sai de Salvador.

A Astramab explica, em nota, que a expectativa é que o fluxo de embarque para a capital comece a crescer a partir das 13h, no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A associação prevê que o movimento de passageiros também ficará intenso, na tarde deste domingo, o movimento de retorno Morro de São Paulo - Salvador.

