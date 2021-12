Retorno do feriado de Tiradentes é tranquilo no ferryboat

O movimento de retorno para Salvador pelo sistema ferryboat segue tranquilo na manhã desta segunda-feira, 25. Os passageiros que passaram o feriado de Tiradentes, na Ilha de Itaparica, não encontram fila no Terminal de Bom Despacho, na ilha.

Segundo a Internacional Travessias, responsável pela administração do serviço, o deslocamento de volta à capital aumentou na tarde de domingo, 24, quando os passageiros que estavam com veículo esperaram duas horas ou mais para embarcar de Bom Despacho com destino a Salvador. Para os pedestres, a espera foi de mais ou menos uma hora.

Cerca de 17 mil veículos e 92 mil passageiros realizaram a travessia desde a última quarta-feira, 20, segundo informações da Internacional Travessias.

Lanchas

No Terminal Hidroviário de Vera Cruz, o movimento do também é intenso nesta manhã. Com acesso rápido e embarcações que saem do local a cada 15 minutos, desde as 5h, os passageiros não encontram dificuldades, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). No total, 12 embarcações fazem a travessia.

No Terminal Náutico de Salvador, que fica no Comércio, o movimento também é tranquilo. Lá, as saídas das embarcações é a cada 30 minutos.

adblock ativo