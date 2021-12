Retorno do feriadão tem movimento tranquilo

Quem deixou para voltar do feriado prolongado da Independência do Brasil no meio da tarde deste domingo, 10, encontrou trânsito livre na rodovia BR-324, além de facilidade para embarcar nas lanchas que fazem a travessia Mar Grande-Salvador e no sistema Ferry Boat.

A vendedora Luzia Oliveira, 28 anos, fez uma viagem de cerca de duas hora no retorno da cidade de Pojuca (a 98,3 quilômetros da capital) para Salvador. Acompanhada da prima Vanessa Correia, 24 anos, ela observou que as rodovias por onde passam estavam sem retenção no tráfego.

"Primeiro, a gente passou pela BA-093 até chegar à BR-324. As duas estavam com o movimento bem tranquilo", disse Luzia, já no desembarque do Terminal Rodoviária de Salvador. "Ficamos até surpresas por não enfrentarmos nenhum congestionamento", completou Vanessa.

Segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa do órgão era de que cerca de 50 mil pessoas utilizassem a rodoviária no feriado, motivo pelo qual foram disponibilizados 200 horários extras, além dos 540 regulares.

Travessia

Os condutores que atravessaram os veículos da Ilha de Itaparica (Grande Salvador) para a capital aguardaram cerca de 1h30 na fila para embarcar no ferry. Os passageiros a pé informaram ter adentrado as embarcações sem enfrentar fila.

Para o industriário Cosme Serafim, 46 anos, a espera na fila de veículos se manteve dentro da expectativa para embarcar. "Foi até abaixo da média nos dias de semana, que é de cerca de duas horas", avaliou ele, que faz a travessia com frequência.

O autônomo Luís de Jesus, 34 anos, também optou voltar da localidade de Barra do Gil pelo ferry, mas na condição de pedestre. Segundo o passageiro, ele comprou a passagem na bilheteria e embarcou sem percalços. "Fui logo entrando, sem fila", disse.

Após o acidente que deixou 19 mortos no último dia 24 de agosto, o primeiro feriado prolongado nas lanchas que fazem a travessia Mar Grande-Salvador foi de movimento tranquilo. Quem desembarcou no Terminal Marítimo, no Comércio, disse não haver enfrentado grandes filas do outro lado, em Mar Grande.

"Fizemos uma volta tranquila, sem dificuldades. Foi bom porque descansamos bastante", contou a auxiliar administrativa Marlene Conceição, 41 anos, ao voltar da localidade de Coroa com o marido Roberto, 47. "Melhor foi que o mar estava calmo", disse o homem.

