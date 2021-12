Retorno do feriadão na ilha é marcado por tumulto

Soteropolitanos e turistas que comemoraram a chegada do ano novo na Ilha de Itaparica enfrentaram filas extensas, confusão e tumulto no retorno à Salvador, na tarde desta terça, 01. O sistema ferry boat operou, durante todo o dia, com apenas quatro embarcações - Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguassu e Ana Neri -, três a menos do que a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) havia prometido para o período de festas.

Por conta da grande demanda, durante todo o dia, o tempo médio de espera de pedestres e carros era de, no mínimo, três horas para o embarque. Mesmo operando no sistema bate-e-volta, as filas eram cada vez maiores.

De acordo com a Agerba, cerca de 200 mil pessoas e 50 mil veículos fizeram a travessia Terminal São Joaquim - Bom Despacho desde o dia 23 de dezembro.

A ineficiência do sistema ferry boat causou revolta em centenas de passageiros que tentavam retornar à capital. Sentado em uma cadeira de praia, o motorista Antônio Batista, 37, contou que chegou ao terminal Bom Despacho às 14h e só conseguiu comprar os bilhetes para fazer a travessia, junto com a esposa e a filha, às 16h30. "Pagamos caro para utilizar o ferry e, em troca, somos obrigados a enfrentar essas filas quilométricas e essa desorganização. É um absurdo presenciar esse caos em todos os feriados prolongados", disse.

Lanchas - Quem tentou escapar do tumulto no ferry boat, encontrou movimento intenso também no sistema de travessia Mar Grande-Salvador. Desde as primeiras horas desta terça, a procura por embarcações foi grande. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o sistema, o retorno foi movimentado desde as primeiras horas do dia.

Para evitar longas filas, a Astramab disponibilizou todas 13 embarcações da frota para realizar o trajeto. O embarque e desembarque de passageiros ocorreu a cada dez minutos. Por conta da grande demanda, o horário de funcionamento do serviço foi prolongado.

Estradas - De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o retorno do feriadão de final de ano provocou um longo congestionamento na BA-099, na altura de Arembepe, na Linha Verde. A lentidão começou às 15h e causou engarrafamento que chegou até 8 quilômetros no sentido Salvador.

Já nas principais rodovias federais do estado que fazem a ligação com a capital baiana não foram registrados congestionamentos até o fechamento dessa edição.

adblock ativo