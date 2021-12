Retorno do concurso de fachadas tem baixa adesão de moradores

Esta segunda-feira marcou os festejos do 2 de Julho em Salvador. Junto com o tradicional cortejo, aconteceu o retorno do concurso de fachadas, que há sete anos não era realizado.

No entanto, mesmo com os prêmios de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500 para as três melhores decorações das fachadas situadas no trajeto entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, poucas pessoas participaram e adornaram suas casas.

Morador da Ladeira da Soledade, José Luís, 54 anos, comenta que enfeita a fachada desde 1993. Ele acredita que o fato de o jogo Brasil na Copa acontecer quase junto com o desfile deve ter desestimulado as pessoas. “Já era de se esperar que o concurso fosse fraco, mas, felizmente, ainda temos algumas pessoas que mantêm a tradição”, relata.

Ainda segundo José Luís, o concurso incentivou que ele ornamentasse sua casa este ano. “Eu quase desisti, mas quando soube que poderia ganhar R$ 2 mil fiquei mais empolgado”, diz.

Para outros moradores, enfeitar a fachada é uma tradição que deve ser mantida com ou sem concurso. A cuidadora de idosos Marise Menezes, 59, diz que não precisa de dinheiro para manter o costume. Ela começou a decoração às 22h do domingo e só terminou às 3h desta segunda. “Faço isso porque acho uma tradição muito bonita, ainda mais no dia da Independência da Bahia, que já é uma coisa maravilhosa”, comenta.

De acordo com o presidente do Grupo da Terceira Idade Eterna Juventude Joaquim Assis, 54 anos, do Santo Antônio Além do Carmo, o patriotismo é o motivo mais importante para adornar a frente da casa. “Enfeito minha fachada há dezoito anos e faço por amor ao meu país e minha história”.

Conforme a Fundação Gregório de Mattos, o resultado deve ser divulgado até o dia 13 de julho.

*Sob supervisão da jornalista Jane Fernandes

