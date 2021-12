Retorno a Salvador de carro pelo ferry tem espera de 4h

O movimento de retorno para Salvador se intensificOU no começo da noite desta segunda-feira, 21. Pelo ferryboat, a espera para quem fez a travessia de carro chegou a 4h e de pedestres,1h. Segundo a assessoria da Internacional Marítima, operadora do sistema, seis embarcações operaram no esquema bate e volta.

Ainda de acordo a assessoria, a estimativa era que o sistema operasse durante a madrugada e enquanto houvesse demanda funcionaria de maneira bate e volta.

As lanchas que normalmente finalizam as travessias às 18h30 prorrogaram o prazo. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento continua intenso e enquanto houver pessoas para vir a Salvador as lanchas vão funcionar. O sistema funciona com 14 embarcações, informa a Astramab.

Rodovias

Já quem vem por rodovia enfrenta lentidão na BR-324, informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PRF, o motorista encontrou congestionamento entre Amélia Rodrigues e o pedágio de Simões Filho.

Na rodovia BA-099, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista não encontrou pontos de retenção a não ser nas proximidades do pedágio.

