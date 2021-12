Retomando as atividades, escolas de dança são vistoriadas em Salvador

Após serem liberadas aulas de dança em geral, a exemplo de balé, jazz, sapateado e semelhantes, as escolas de dança que estão autorizadas a funcionar desde a última segunda-feira, 28, foram fiscalizadas na manhã desta segunda, 5, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), nenhuma irregularidade foi encontrada. Primeira a ser vistoriada pela equipe da Sedur, a Escola de Ballet Ebateca, na unidade localizada no bairro da Pituba, já vinham estudando formas de se adequar a uma possível retomada das atividades.

A diretora da unidade, Juliana Devecchi, contou que em setembro foi decidido que todas as unidades da Ebateca passariam por reparos para se adequar a essa retomada gradual. “O trabalho é triplicado, tanto para os professores que precisam dar aula on-line e presencial, quanto para nossa gestão. Estamos confiantes que tudo vai dar certo. Estamos seguindo o protocolo corretamente e os fiscais não recomendaram absolutamente nada extra”, frisou.

“Apenas 20% dos alunos estão com as matrículas ativas, o que é muito pouco. Por isso, muitas escolas ainda não vão abrir. Para nós da Ebateca é um investimento reabrir, no sentido de que outras pessoas vejam que estamos trabalhando com segurança”, completou.

