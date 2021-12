Retirada de tapumes de passarelas causa insegurança a usuários

As passarelas instaladas em frente à Madereira Brotas e a que faz ligação com o Salvador Shopping perderam parcialmente a proteção de tapumes, como reclamaram usuários na manhã desta segunda-feira, 20.

A falta da proteção nas laterais deixa as ferragens expostas aos milhares de transeutes que fazem a travessia diariamente, evitando passar pela pista de ligação à Paralela e Rodoviária, considerada entre as de maior circulação de veículos da cidade.

Quem passava pelo local hoje pediu atenção das autoridades responsáveis, neste caso a CCR Metrô Bahia e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).

"Passo aqui sempre e percebi que está faltando tapume em algumas áreas. Fica arriscado a gente se arranhar nesses parafusos, acho que diminui a nossa segurança. Das duas passarelas, a que está pior é a que leva para o shopping", disse o ciclista Ykaro Valença.

Residente na Avenida Bonocô e usuário recorrente da passarela que acessa o Salvador Shopping, o office boy Manuel Luís (foto), de 55 anos, suspeita da ação de vândalos. "Essa passarela é mais alta e fica muito perigosa passar de noite sem a proteção", afirmou.

Quem não reclamou da situação foi a auxiliar de serviços gerais Cíntia Marques, que também passa diariamente pela passarela da madereira. Para ela, a retirada do tapume diminuiu o temor de acessar o local, por volta das 20h, quando retorna para casa. "Fechando toda as laterais, a gente fica sem ver quem vem do outro lado e nas curvas, eu, morro de medo", contrapôs, embora admitindo a volta das placas para segurança geral.

Funcionários do metrô, que preferiram não se identificar, disseram ter sido bem maior a retirada de tapumes em relação a que ainda esta sendo reposta. Segundo eles, a retirada começou a ser sentida há 20 dias.

Consultada, a assessoria de imprensa da Seman afirmou se tratar de vândalos e que estes agiram também durante o Carnaval deste ano. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria foram roubados cerca de 150 dos 400 quilômetros de tapume colocados no circuito para proteção de monumentos. Ainda segundo o órgão, a reposição em algumas áreas onde há monumentos, como a Praça Castro Alves e Ondina, foi praticamente diária.

A CCR Metrô Bahia informou, por meio de sua assessoria, que vai repor as proteções retiradas das duas passarelas. "A CCR Metrô Bahia irá repor a proteção lateral das passarelas provisórias da Madeireira Brotas e do Salvador Shopping com utilização de telas, além de fazer a retirada de materiais residuais da proteção anterior", diz a nota.

Além disso, a concessionária diz que já apura o furto das placas de proteção e vai intensificar as rondas na região das obras.

