Retirada de parada para ônibus na Av. ACM causa transtornos

A retirada do ponto de ônibus antes localizado em frente ao supermercado Hiper Bompreço, na avenida ACM, tem causado transtornos para os pedestres desavisados. A intervenção é motivada pelas obras de trânsito na região do Shopping Iguatemi.



Além do aumento de engarrafamentos na área, passageiros correm perigo entre os veículos. Sem saber que o ponto de ônibus deixou de funcionar, eles tentam parar os coletivos no local, imprensados entre a pista e o canteiro em plenas obras.



Para fugir do risco, os pedestres precisam andar bastante para alcançar outra parada - em frente ao shopping, no lado direito, ou ao McDonald's, no esquerdo.



Faixas



Quem tenta atravessar a rua também corre perigo. A faixa de pedestres até existe no local, mas a quantidade de entulho, tubos, árvores e lixo no canteiro dificulta a circulação das pessoas.



"Alguns motoristas são até bons e param aqui, mas ponto mesmo só esses outros dois. Temos que andar muito", reclama o ambulante Joaquim Gomes, 63 anos, enquanto puxa um carrinho de café em meio a restos de cimento.



O técnico em edificações Cristiano Fialho, 34, reclamou da faixa de opção para atravessar a rua. "Não tem faixa direito, temos que passar por esses entulhos e disputar o espaço com os carros na pista", apontou ele, irritado.



Expectativas



Quem sofreu com uma situação também foi a diarista Rosemeire Brito, 30. Ontem à tarde, enquanto a equipe de reportagem de A TARDE estava no local, a pedestre penou para conseguir atravessar a rua. "Não tenho como atravessar porque não tem faixa. Isso é muito arriscado, posso até ser atropelada", disse ela, enquanto tentava chegar ao outro lado da avenida ACM. "A expectativa é que a obra melhore a situação da região, que era muito ruim antes de começarem a mexer no trânsito. Percebo que a obra está até acelerada ultimamente", opinou a diarista.



Reposição



Segundo o diretor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), Marcelo Correa, os pontos de ônibus retirados serão repostos quando a obra terminar.



Em frente ao Hiper Bompreço Iguatemi, onde há atualmente quatro faixas de pista, será construída mais uma, além de uma baia para os coletivos, com o recuo para a parada.

Enquanto as obras não são concluídas, também os idosos passam sufoco no local. A aposentada Ivone Santos, 73, por exemplo, tentou pegar um ônibus no antigo ponto, mas o perigo de atropelo fez com que ela caminhasse até a outra parada, a cerca de 200 metros de distância.



"É perigoso ficar na beira da pista, vou procurar uma alternativa", afirmou à equipe de reportagem. "Mas também não queria andar porque é longe", hesitou a aposentada, antes de seguir em caminhada.



Colaborou Anderson Sotero

