Retirada de ônibus na Santa Mônica causa saia justa entre sindicato e SSP

Os moradores de Santa Mônica foram pegos de surpresa na manhã desta sexta-feira, 27, com a ausência de ônibus circulando até o ponto final do bairro. A decisão de retirar os veículos de circulação entre 5h e 8h foi tomada pelo Sindicato dos Rodoviários, que alegou falta de segurança na região após a prisão de um suposto traficante em Pero Vaz.

Este seria só mais um caso de mudanças na prestação do serviço de transporte público em localidades de Salvador por causa de questões ligadas à falta de segurança. Somente este ano, 13 ônibus urbanos já foram queimados em Salvador. Entretanto, a retirada dos veículos do bairro causou uma polêmica entre o sindicato e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que rebateu a acusação e enfatizou que não houve motivo para a suspensão do serviço.

"A SSP contestou o argumento utilizado pelo sindicato porque não houve nada no bairro, nem morte nem prisão de traficante. Eles devem ter mais responsabilidade porque as pessoas dependem do serviço de transporte público", disse a SSP, por meio da assessoria de imprensa, enfatizando que mantém o patrulhamento na região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), apenas um homem, que não possui relação com o tráfico de drogas, foi detido nesta quinta-feira, 26, após reagir a uma abordagem policial. Além dele, uma mulher que xingou os policiais no momento da prisão também foi encaminhada à Central de Flagrantes. Os dois foram liberados em seguida.

Ao Portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a sensação de insegurança ainda continua, mesmo com o policiamento reforçado após os casos de ataques a coletivos na Santa Cruz e na Chapada do Rio Vermelho. "Na verdade, esse policiamento reforçado é só por um período, enquanto a mídia está em cima, depois que passa e que os coletivos voltam a circular, eles vão embora e nós continuamos lá", acusa.

Fiscalização

As mudanças nos itinerários dos coletivos é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), em tempo real, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). Segundo o secretário Fábio Mota, qualquer alteração na rota ou no número de veículos que circulam diariamente pela cidade gera uma notificação para a concessionária responsável pelo transporte.

"No caso de Santa Mônica, a gente viu no CCO e notificou a concessionária, que nos informou sobre a manifestação do sindicato em função da falta de segurança. Enviamos uma equipe ao local e os ônibus voltaram a circular", destaca.

De acordo com o órgão municipal, as mudanças no itinerário ou no ponto final dos ônibus devem ser informadas para a posterior autorização da secretaria. Isto acontece, geralmente, quando não é possível garantir a segurança dos trabalhadores.

Apesar disto, a mudança ocorrida nesta sexta não foi informada previamente. A SSP alega que o sindicato também não avisou à comissão formada por representantes dos governos municipal e estadual, empresários e trabalhadores, denominada de Força-Tarefa, e nem justificou o motivo da retirada dos veículos.

*Colaborou Nicolas Melo

