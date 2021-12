Retirada de escombros de casarão no Barbalho será retomada no sábado

A retirada dos escombros de um casarão que apresentava risco de desabamento no bairro do Barbalho, em Salvador, será retomada no próximo sábado, 5, para não prejudicar o trânsito na região.

O imóvel, que está situado na rua Professor Viegas, foi demolido no último sábado, 29. Por causa da intervenção, o fluxo de veículos na região teve que ser bloqueado e só foi liberado no domingo, 30.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) - que coordenou a ação de demolição -, para a limpeza completa da área, é necessária a interdição da via e, por isso, há um menor impacto na rotina da cidade nos finais de semana.

Localizado entre a Ladeira da Soledade e a rua São José de Cima, o imóvel foi alvo de uma polêmica envolvendo a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). A decisão pelo tombamento foi tomada na quinta-feira passada.

