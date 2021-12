Retirada de artistas pela polícia gera polêmica

O grupo teatral Oficina do Corpo foi retirado do espaço Xisto Bahia (Barris) por policiais militares, a pedido da administração do local, enquanto realizavam um ensaio no último dia 5.

O representante do grupo, Dêvid Gonçalves, faz denúncias de discriminação em redes sociais. "A direção de um espaço público, administrado pelo estado, solicitou a nossa retirada, dizendo que arrombamos a entrada, mas ela já estava quebrada".

Em nota, a Secretaria de Cultura (Secult) sustenta a informação do arrombamento e alega que o grupo tinha liberação de uso em abril, maio e junho, não o fez, e este mês teria entrado no espaço sem autorização.

Primeiro, segundo a nota, no dia 4, sábado, para usar uma sala de ensaio e, interpelado por um vigilante, "se recusou a sair de forma pacífica". Neste dia, consta da nota, a direção foi informada, mas deixou que a atividade fosse feita. Segundo a Secult, no dia seguinte o grupo voltou, encontrou a porta trancada e "forçou a entrada", motivo pelo qual a polícia foi chamada.

A direção do Xisto disse ter conversado com Dêvid anteontem e liberado seis meses de pauta ao grupo, mas que "minutos após a reunião, o sr. Dêvid Gonçalves volta a proferir afirmações e argumentos que visam difamar o Espaço Xisto Bahia e, em aspecto pessoal, a coordenadora do espaço cultural".

