A retirada dos destroços da aeronave PR-ZVX, de modelo Slick 540, que caiu no mar durante apresentação de acrobacias de uma esquadrilha na Barra, no último sábado, deverá ser feita até a próxima sexta-feira, 6.

O acidente causou a morte do piloto André Textor, 30, membro da "Esquadrilha Textor Air Show". O corpo dele foi enterrado na segunda-feira, 2, em Rio Verde, sudoeste de Goiás.

Retirada de aeronave do mar ocorrerá até sexta-feira

Na tarde desta terça, 3, representantes de órgãos como a Força Aérea Brasileira (FAB), Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil vão se reunir, para discutir detalhes da operação.

A intenção, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Luciano Alves, é que os destroços sejam retirados do mar antes que a correnteza leve peças importantes que podem auxiliar nas investigações do acidente.

"Remover os destroços requer um trabalho minucioso. Eles precisam ser tirados do mar da mesma forma que foram encontrados, sem que sejam danificados. Qualquer dano, ainda que pequeno, pode prejudicar o trabalho da perícia", explicou.

Após a retirada, a aeronave e demais objetos encontrados junto aos destroços serão entregues aos peritos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), Força Aérea Brasileira (FAB), que já estão na capital baiana.

Até o final da operação, o local onde foram encontradas as peças ficará isolado e monitorado por uma equipe da Capitania dos Portos durante 24 horas.

Conforme informações da assessoria da FAB, ainda não há informações sobre as possíveis causas da queda do avião. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava em condições normais, apta a voar e com as inspeções em dia.

Sepultamento

O corpo do piloto foi sepultado em Rio Verde, cidade sede da "Esquadrilha Textor Air Show", da qual, além de André, faziam parte o pai, Ruy Alberto Textor, e o irmão, Tiago Textor.

O grupo estava em Salvador para uma apresentação em comemoração ao Dia do Aviador, celebrado em 23 de outubro, e ao Mês da Asa, que lembra o primeiro voo de Santos Dumont em 1906.

