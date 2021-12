Resultado provisório de exame psicotécnico da Polícia Civil é divulgado

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou nesta quinta-feira, 18, o resultado provisório do exame psicotécnico para concurso público da Polícia Civil da Bahia. Esta é a quinta etapa do certame, que irá contratar novos delegados, investigadores e escrivães de polícia.

Os interessados em realizar interposição de recurso ao resultado provisório terão dois dias úteis, com base na data de publicação, para encaminhar requerimento à Fundação Vunesp, de acordo com as instruções dispostas na portaria a partir desta quinta. O procedimento, chamado Entrevista Devolutiva, trará as razões para a inaptidão no exame psicotécnico. O desempenho individual dos candidatos que realizaram esta etapa também estará disponível para consulta no site da organizadora.

A publicação também está disponível no site da Fundação Vunesp, organizadora do concurso, e no Portal do Servidor.

