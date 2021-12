Deve ser divulgado no prazo de 48 a 72 horas o resultado da perícia sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), no sábado, 28.

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, 29, o presidente da Casa, deputado Ângelo Coronel, afirmou que vai solicitar ao governo do Estado um delegado especial para acompanhar as investigações.

Coronel preferiu não se pronunciar sobre a possibilidade do incêndio ter sido provocado de forma criminosa. "Não quero ser leviano, vamos aguardar a perícia", disse.

Coletiva reuniu o presidente da Casa, Ângelo Coronel, além de representantes dos Bombeiros, Polícia Técnica e Defesa Civil

O fogo começou no terceiro andar do prédio, que passava por reforma, por volta de 15h. Neste pavimento, funcionava o setor financeiro e de recursos humanos, assim como a sala de ex-deputados da Casa e da União de Vereadores da Bahia. Por conta da intensidade, as chamas alcançaram o quarto andar e o teto da Assembleia, que era de fibra de vidro.

Ninguém estava no local na hora do incêndio. Por conta disso, não houve registro de feridos. A informação inicial é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio, mas a confirmação só será possível após uma perícia no local.

O Corpo de Bombeiros foi enviado ao local e conseguiu debelar as chamas cerca de duas horas após o início do incêndio.

Da redação, com informações de Gabriel Andrade Resultado de perícia sobre incêndio na Assembleia deve sair em até 72h

Reforma

Segundo Ângelo Coronel, a última reforma na parte elétrica do prédio foi realizada em 1994, na gestão de Antônio Imbassahy.

O presidente da Assmbleia disse ainda, durante a coletiva, que todos os documentos de sua gestão estão digitalizados, mas não soube informar sobre as gestões passadas.

Mesmo com os prejuízos materiais, os trabalhos na Casa vão prosseguir normalmente.

