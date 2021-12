Restaurantes são autuados com produtos vencidos e baratas

Quatro estabelecimentos foram autuados nas praças de alimentação dos shoppings Salvador e Barra na última quarta-feira, 3. De acordo com o Procon-BA, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, foram encontradas baratas no restaurante 'Cupim' do Shopping Barra, além da ausência de informações nos produtos.

No Salvador Shopping, os fiscais autuaram a 'Vivagula' por apresentar produtos na área de produção de alimentos com prazo de validade expirado e pela ausência de informações - procedência, designação, data de manipulação, abertura da embalagem, data de fabricação e validade - nos produtos.

A 'Tortarelli Café' também recebeu autuação por ter produtos na área de produção de alimentos com prazo de validade expirado e também pela ausência de informação no cardápio acerca da quantidade dos produtos expostos à venda. A 'Salad Creations' foi autuada pela ausência de informações sobre o prazo de validade e da quantidade no cardápio dos produtos expostos à venda.

O consumidor pode registrar denúncia em qualquer unidade do órgão, pelo e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br, Procon Fone (71) 3116-0567, Whatsapp (71) 9618-7320 ou Portal do Consumidor.

