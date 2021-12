Restaurantes promovem happy hour para comemorar 'Dia do Solteiro'

O 'Dia do Solteiro' é comemorado nesta terça-feira, 15, e para entrar no clima, o Espaço Gourmet do Salvador Shopping terá happy hour em diferentes restaurantes do local. O Al Mare e o Gattai vão oferecer para os clientes um 'welcome drink especial', das 17h às 20 horas.

Já o Restaurante 33 vai oferecer chope dobrado das 17 às 22h. O Ferreiro Café também irá servir bebida em dobro, dando a opção para o cliente escolher entre chope e roska.

Os clientes também poderão desfrutar de opções para petiscar e jantar.

