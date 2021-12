Restaurantes preparam surpresas para os pais no domingo

Do dicionário pra vida real, a diferença é grande: pai vai muito além de ser o homem que doou o cromossomo Y. É aquele que conhece o medo secreto do dentista e que segura a mão na hora difícil, independentemente de ter sido responsável por nosso estar no mundo.

Para celebrar a existência deles, no domingo, os restaurantes da cidade criaram pratos especiais e outras novidades. Com moqueca, pizza ou coq au vin (ele que escolha, já que o dia é dele), o que vale é comemorar a data.

No que depender da programação do Boteco (Pituba), o domingo vai ser de sol e comida baiana. Para a ocasião, o chef Vicente de Paula sugere moqueca de camarão e peixada à moda. Ele faz mistério, mas avisa que sua moqueca tem um sabor especial por conta de um pequeno segredo no preparo do camarão.

Também vai ser esse o clima no Sal Marinho Restaurant Bar (Pituba). No domingo, cada mesa ganhará uma porção de casquinha de siri para abrir as comemorações. Lá, a moqueca vai das mais tradicionais à ousada versão Tropicália, criada pelo chef Argemiro Neto, e que mistura camarão com manga.

No Santo Pesce (Barra), as novidades ganharam nomes sugestivos para o Dia dos Pais: o badejo com risoto de limão siciliano e toque de gengibre virou Coruja, enquanto o tagliatelle com camarão, mexilhão e aspargos verdes foi batizado com o nome de Herói.

Todos os gostos

Se o pai for do tipo esportivo, há de gostar de comemorar num bar temático. Localizado em Vilas do Atlântico, o Five Sport Bar resolveu agradar aos pais de outra forma: oferecendo, no domingo, um pacote que inclui clube de whisky Red Label e costela suína ao molho Barbecue por R$ 145. "Pensamos nessa combinação porque a costela suína cai muito bem com whisky", afirma o chef Dill Guimarães, um dos sócios da casa.

Para o pai que gosta de clássicos, vale apostar no coq au vin, prato tradicional da culinária francesa, no restaurante Chez Bernard (Dois de Julho). Na mesma linha de clássicos, está ainda no cardápio o cassoulet.

Já no Ferreiro Café (Caminho das Árvores), a sugestão é o New York Steak: filé-mignon ao molho poivre, acompanhado de arroz de brócolis e batata soutê. Para quem preferir frutos do mar, tem o peixe robalo ao molho de camarão.

No Red River Café, tudo muda no Dia dos Pais: a casa funciona das 11h30 às 22 horas, e o menu custa R$ 75 por pessoa.

Chef do Red River, Rodrigo Castro conta que pensou num cardápio especial para os pais, privilegiando as carnes nobres. "É o que a maioria deles prefere. Mas tem também frutos do mar, tudo conhecido e com um toque especial de gastronomia", diz.

adblock ativo