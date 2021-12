Restaurantes Populares já serviram mais de um milhão de refeições este ano

Em Salvador, as duas unidades do Restaurante Popular, uma no bairro do Comércio e outra na Liberdade, já serviram mais de um milhão de refeições este ano. Mesmo no período de pico da pandemia da Covid-19, as unidades continuaram funcionando, mas com adoção das medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos da área de saúde.

Os Restaurantes Populares oferecem alimentação a custo simbólico de apenas R$ 1. Crianças de 0 a 5 anos não precisam pagar.

Os dois restaurantes oferecem cinco mil refeições diariamente e funcionam das 10h às 14h30. A média anual dos restaurantes é de 1,3 milhão. Por conta da pandemia, o almoço está sendo servido em quentinhas para que o consumo seja feito fora das instalações dos restaurantes.

