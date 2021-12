Restaurantes Populares em Salvador serviram 1,4 milhão de refeições em 2020

O Restaurante Popular de Salvador distribuíram em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, 1.402.275 refeições, o que significa mais de 1 milhão de quilo de alimentos foram utilizados nas cozinhas dos equipamentos. O objetivo do programa é oferecer uma alimentação saudável e balanceada para a população mais vulnerável da capital baiana pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS). As duas unidades do Restaurante Popular na capital, ficam nos bairros do Comércio e Liberdade.

“A pandemia ampliou o número de pessoas vulneráveis e que encontram no Restaurante Popular a sua única forma de se alimentar de maneira adequada, por isso, nos ampliamos os serviços e durante seis meses funcionamos de domingo a domingo, incluindo os feriados”, afirmou o secretário da SJDHDS, Carlos Martins.

Apenas em 2020, o Governo da Bahia investiu R$ 7,7 milhões para ofertar esses refeições.

Ainda por causa da Covid-19, os restaurantes populares adotaram uma série de medidas de segurança e redobraram questões de higiene, passando a fornecer as refeições em quentinhas, controlando o acesso dos usuários no momento da retirada dos alimentos, orientando e ordenando as filas, além de incentivar a utilização do álcool e máscaras.

Em ambos os restaurantes, o usuário paga o valor simbólico de R$ 1,00 pela refeição. As crianças menores que 05 anos são atendidas gratuitamente. Os Restaurantes Populares fornecem 4.945 refeições por dia, sendo 2.645 na unidade Comércio e 2.300 na unidade Liberdade.

adblock ativo