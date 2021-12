Restaurantes garantem permanência no Dique do Tororó

Os dois restaurantes que detinham há dez anos a concessão do espaço público no Dique do Tororó - A Porteira e Cheiro de Pizza - venceram licitação pública, nesta quinta-feira, 18, e vão continuar operando no local por mais 15 anos.

Por meio de nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) afirmou que essas foram as duas empresas que apresentaram as melhores propostas. Ainda de acordo com a companhia, o resultado sai publicado hoje do Diário Oficial do Estado.

"A Conder esclarece que será publicada nesta sexta-feira, na edição do Diário Oficial do Estado, o resultado dos processos licitatórios mencionados que visam a utilização dos espaços comerciais existentes do Dique do Tororó.

Os vencedores das concorrências públicas realizadas pela Conder são o restaurante A Porteira e a pizzaria Cheiro de Pizza, que apresentaram a proposta mais vantajosa e permanecerão funcionando no local pelo prazo de 15 anos", informa a nota.

Os terrenos têm áreas de 285,08 metros quadrados e 427,71 metros quadrados. Já os valores das taxas de ocupação foram fixados pela Conder em R$ 9.300, mais 10% e

R$ 15.227, mais 10%, respectivamente.

Sem "plano B"

Procurados por A TARDE, antes da confirmação da Conder, nenhum dos dois concorrentes pareceu ter se preparado, caso não vencesse a licitação, para abrir nova sede ou realocar funcionários para outros pontos.

Na Cheiro de Pizza, a gerente Joseana Sena disse que a expectativa em relação à licitação era a melhor possível: "Não pensamos em não ganhar. Estamos aqui há muito tempo, fazemos parte do Dique e, por isso, há uma vontade grande de continuar . Temos funcionários que trabalham aqui desde que abrimos a filial, em 1998".

A equipe do restaurante

A Porteira estava tão confiante na vitória que os funcionários atendiam os fregueses com um sorriso no rosto. Questionado se o restaurante estava funcionando normalmente, e se teria planos para fechar, um funcionário disse que a intenção d'A Porteira era de vencer a licitação e continuar as atividades no Dique do Tororó por "vários anos".

Alheios

Frequentadores que estavam no Dique, e que não se enquadram no público dos restaurantes, não se abalaram com a situação.

"Não muda nada na minha rotina. Tanto faz se continua o mesmo restaurante ou não, porque quem vive aqui não frequenta esses lugares", disse o aposentado Deraldo Macedo, que faz atividades físicas no local.

"Tudo que vende aqui custa muito caro, é um tiro. Não dá nem para comprar uma água. É só para turista", completou o amigo Gerson Cordeiro.

