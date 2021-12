Restaurante vegano tem freezer roubado com 400 coxinhas

O mercado de comidas saudáveis vem se expandindo cada vez mais no Brasil. De acordo com pesquisa da Euromonitor, o setor de alimentação vegana e vegetariana cresceu 98% entre os anos de 2009 e 2014. Foi pensando nisso que nasceu o restaurante Veganas Baianas, em Salvador, há pouco mais de um ano. O que Hanna Soares e Marcela Costa, donas do restaurante, não contavam era com a surpresa de terem seu freezer cheio de coxinhas – a especialidade do local – roubado após a contratação de um carreto no último final de semana.

Inicialmente o Veganas Baianas era localizado no município de Nazaré, em uma cozinha compartilhada. Mas com o imóvel tendo sido solicitado pelo dono, as meninas tiveram que contratar um carreto para realizar a mudança. E foi aí que tudo começou.

O motorista do carreto contratado mora em Lauro de Freitas, e, após, segundo ele, levar o freezer que carregava – contendo cerca de 400 coxinhas – até o endereço solicitado pelas meninas, um imprevisto ocorreu e ele teve que retornar.

“Não conseguimos contato com ele até 3h depois do sumiço e, quando ele deu sinal de vida, disse que tentaria trazer no dia seguinte. Quando o prazo estourou e fui contatá-lo, uma pessoa falou comigo pelo WhatsApp dizendo que havia encontrado esse telefone na rua”, afirmou Hanna.

A busca pelo freezer foi difícil, mas elas não desistiram e até ameaçaram ir à delegacia para prestar queixa do ocorrido. Hanna conseguiu contatar o motorista via WhatsApp.

A única solução encontrada pela dupla para recuperar o freezer foi ir até a cidade do motorista e pegá-lo de volta.

“Corremos risco indo até lá, mas precisávamos achar nosso freezer. Ele nos encontrou e disse que devolveria, mas não naquele dia porque o carro estava com defeito”, conta a proprietária.

Com isso, elas optaram por levar as coxinhas para tentar recuperá-las. Perderam a maioria, porém, ainda conseguiram levar algumas para casa.

Prejuízos

Após retornarem para Salvador – e sem o freezer –, o contato com o motorista continuou. Ele, após dizer para Hanna que levaria o freezer na segunda, 23, voltou atrás alegando falta de dinheiro.

“Ele me pediu para ir até Lauro pegar ou ajudá-lo com a gasolina. Com isso, batemos pé e ele veio até perto de nossa casa para trazer o freezer”, disse.

As duas tiveram de pagar a gasolina para ter o freezer de volta. “Foi assim que perdemos mais de 400 coxinhas”, afirma a proprietária. O incidente foi divulgado por meio da conta oficial do restaurante no Instagram (@veganasbaianas) apenas na última segunda, 23, devido a todo o tempo levado para a recuperação do freezer.

Veganas Baianas

O Veganas Baianas surgiu em julho de 2016 e é fruto do casamento de uma baiana com uma carioca que se tornaram veganas juntas há dois anos. Ao se mudarem para Salvador, notaram uma grande necessidade de opções de comida vegana na cidade devido à dificuldade de achar locais para comer.

As duas criaram a marca inspiradas na culinária baiana e o nome numa banda que gostam, a Novos Baianos.

“Estamos no mercado há pouco mais de um ano e a marca vem crescendo e fazendo sucesso com as coxinhas, os abarás, as moquecas e também com as comidinhas para o dia a dia”, diz Hanna.

adblock ativo