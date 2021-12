Restaurante Universitário da Ufba será reativado nesta sexta

O fornecimento de refeições voltará a ocorrer normalmente a partir desta sexta-feira, 8, no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, na Residência Universitária, na Vitória, e no Ponto de Distribuição do PAF I.

O RU passou por uma reforma que durou pouco mais de seis meses para se adequar às normas da Vigilância Sanitária e, desde outubro, no retorno do semestre letivo, estava desativado. Até esta quinta-feira, 7, somente alunos beneficiários dos auxílios de ações afirmativas tinham acesso ao serviço.

A empresa Beste Meal será a responsável pela produção e distribuição dos alimentos, em substituição à Chalé Refeições.

No total, são servidas 2.400 refeições diárias (1.300 almoços e 1.100 jantares). No Ponto de Distribuição do PAF I, serão 700 refeições (400 almoços e 300 jantares) e na Residência da Vitória, serão 380 refeições (220 almoços e 160 jantares).

Segundo a Ufba, até o final de 2013 serão concluídas as reformas dos pontos de distribuição de alimentos dos campo do Canela e São Lázaro.

adblock ativo