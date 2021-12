Restaurante Universitário da UFBA reabre para bolsistas

O restaurante universitário da Universidade Federal da Bahia (UFBA) retomou o atendimento aos alunos bolsistas da instituição de ensino. De acordo com nota publicada no site da Universidade, a Vigilância Sanitária Municipal (Visa) desinterditou o espaço exclusivamente para distribuição de refeições.

O restaurante foi interditado pelo órgão de vigilância no dia 10 deste mês, após receber denúncias de que mais de 80 alunos passaram mal após comer no local. Entre as irregularidades, foram constatados problemas estruturais, inexistênica de boas práticas no serviço e acondicionamento irregular dos alimentos.

As refeições serão produzidas e distribuídas pela empresa Chalé Refeições Ltda durante o período de obras no restaurante universitário, segundo determinação da Visa. A empresa pediu prazo de dez dias à Universidade para ampliar a operação e começar a atender também os alunos não-bolsistas usuários do serviço, ainda de acordo com a UFBA.

Na última sexta-feira, 17, a Visa interditou ainda o restaurante universitário do Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF I). O A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria da UFBA para esclarecer o motivo da segunda interdição, mas não obteve êxito.

adblock ativo