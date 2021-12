Restaurante Popular promove confraternização natalina em Salvador

Moradores de São Tomé de Paripe e entorno, no Subúrbio Ferroviário, terão uma ceia natalina antecipada no próximo dia 19 (quinta-feira). O Restaurante Popular Cuidar, vinculado à Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), ofertará uma programação especial comemorativa que envolve recreação, música e sorteio de brindes.

A programação comemorativa terá início às 9h com o projeto Ruas de Lazer, levando brincadeiras e diversão às crianças da comunidade. Às 10h haverá a apresentação do Coral Cultural Oficina Reciclável (CCOR). Além disso, às 11h, haverá mais uma apresentação musical realizada através do projeto Primeiro Som.

A ceia será servida às 12h. O cardápio contará com pratos típicos da festividade como peru e lombo, acompanhados de arroz de festa e feijão, com salpicão simples e farofa. Haverá ainda um mini-panetone e refrigerante para a sobremesa.

Após a ceia haverá sorteio de brindes aos presentes. A expectativa da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) é que sejam beneficiadas 350 pessoas com o evento.

O espaço recebe mensalmente 7.050 cidadãos que fazem as refeições ao custo simbólico de R$1. São beneficiadas com o restaurante pessoas em situação de vulnerabilidade socionutricional do bairro de São Tomé de Paripe e adjacências.

adblock ativo