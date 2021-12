Restaurante popular faz festa de confraternização nesta 5ª

A prefeitura da capital aguarda cerca de 400 pessoas, nesta quinta-feira, 18, na confraternização de fim de ano do restaurante Prato Popular de São Tomé de Paripe, às 9h.

A ideia é dedicar o encontro às crianças, com edição no local do projeto Ruas de Lazer, oferecendo dança, música, futebol, xadrez, dama, capoeira, parque infantil, pula-pula, teatro, oficinas de pintura e outras atividades.

A programação prevê encerramento com um almoço especial no restaurante, às 12h30. O Prato Popular, criado em 2006, parceria da prefeitura com as empresas Gerdau e Sodex, fornece 250 refeições diárias a R$ 0,50.

adblock ativo