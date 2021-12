Restaurante Popular do Comércio volta a funcionar

O Restaurante Popular do Comércio voltou a funcionar normalmente nesta terça-feira, 26, após oito meses fechado. O local estava sem funcionar desde julho de 2012, quando um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Cacau, onde fica localizado.

O estabelecimento é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e oferece cerca de 2,3 mil refeições diárias ao custo de R$ 1, atendendo vendedores ambulantes, pessoas em situação de rua, além de famílias que sobrevivem com renda mínima. O espaço voltou à ativa com nova pintura e mais ventiladores, para conforto dos usuários.

Também há uma unidade do Restaurante Popular no bairro da Liberdade, onde são servidas 2 mil refeições diariamente.

adblock ativo