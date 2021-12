Restaurante leva alimentação saudável a funcionários de shopping em Salvador

Funcionários de lojas e do condomínio do Salvador Shopping, na capital, ganharão uma nova opção de alimentação saudável. A partir desta quinta-feira, 20, será inaugurado no estacionamento G2 - Vermelho, o Restaurante Sesc Tancredo Neves. Para acessar o estabelecimento é necessário apresentar o Cartão Sesc e a credencial/crachá.

O projeto é resultado de uma parceria entre o Serviço Social do Comércio e o Grupo JCPM. O restaurante, que ocupa cerca de 1.600 metros quadrados, tem capacidade para servir até 6 mil refeições por dia e atender, simultaneamente cerca de 420 pessoas em 105 mesas. Além disso, o restaurante funcionará das 11h30 às 14h30 para almoço e das 17h30 às 20h30 para o jantar de segunda à sexta-feira.

O objetivo dos 3 nutricionistas e dos 82 funcionários do estabelecimento é disponibilizar aos clientes uma alimentação saudável com o uso de folhosos, legumes e leguminosos, que são ricos em fibras, além do fornecimento diário de frutas como sobremesa.

O valor do serviço, na modalidade autoatendimento a quilo, será R$ 17,00 com direito a uma bebida. O pagamento pode ser feito por meio de cartões de crédito ou débito, cartão refeição ou dinheiro. Quem ainda não possui o cartão Sesc, poderá solicitar gratuitamente na central de Relacionamento com Clientes da Casa do Comercio.

