Restaurante em Salvador paga multa de mais de R$ 30 mil por 'gato' de água

Um restaurante localizado na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foi flagrado pela Empresa Baiana de Água de Saneamento (Embasa) sendo abastecido por uma ligação clandestina nesta quarta-feira, 24. Por conta da prática irregular, o proprietário do imóvel terá que pagar uma multa de R$ 31.982,92.

O cálculo do valor da multa foi feito com base no consumo real quando a ligação estava ativa. Ao checar as instalações, os técnicos descobriram uma rede clandestina que desviava a água antes de passar pelo hidrômetro. O restaurante estava com a ligação de água da Embasa cortada.

O gerente foi levado para prestar esclarecimentos na 4ª Delegacia Territorial (DT) de São Caetano, onde a operação foi registrada. O proprietário do imóvel não estava no local no momento da ação e será chamado para prestar esclarecimentos.

O furto de água é qualificado como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

